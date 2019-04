Si ribalta sulle curve, per recuperare il furgone ci vuole l'autogru

Cinque Terre - Val di Vara - I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri nel comune di Follo, per il recupero di un veicolo. Per cause in corso di accertamento, un furgone che stava percorrendo la strada che collega le frazioni di Bastremoli e Sorbolo, si è ribaltato su di un fianco andando ad occupare tutta la carreggiata. Gli occupanti, usciti autonomamente dal veicolo, si sono subito adoperati per segnalare l'ingombro ai veicoli che sopraggiungevano nei due sensi di marcia e, contestualmente, richiedevano l'intervento dei Vigili del Fuoco attraverso il NUE 112 (Numero Unico di Emergenza).



Ricevuta la richiesta, la sala operativa provvedeva all'immediato invio sul posto di idonei automezzi attrezzati allo scopo con una squadra composta da cinque unità operative. Successivamente si rendeva necessario anche l'intervento dell'autogru con altre due unità operative a bordo.

I pompieri hanno effettuato tutte le operazioni, sia quelle preliminari che quelle del recupero vero e proprio, non senza alcune difficoltà date dalla posizione del veicolo e dalla persistente pioggia che insisteva sulla zona. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri proveniente da Santo Stefano Magra.