Si ribalta con l'auto tra San Benedetto e Porcale

Cinque Terre - Val di Vara - Una squadra di Vigili del fuoco della Spezia è intervenuta nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada che da San Benedetto conduce a Porcale per un incidente stradale.

Un uomo di mezza età, per cause ancora in fase di ricostruzione, ha perso il controllo della propria autovettura andandosi a ribaltare in mezzo alla carreggiata. Nonostante l'auto abbia subito ingenti danni, Il conducente ne è uscito quasi illeso.

Sul posto oltre ai Vigili del fuoco erano presenti anche i Carabinieri e il personale sanitario del 118.