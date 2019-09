Cinque Terre - Val di Vara - Era a bordo della sua Toyota Aigo quando per dinamiche in fase d accertamento è uscita di strada finendo in una scarpata. Momenti di paura per una 25enne questa mattina sulle strade di Cavanella. L'automobile della giovane si è ribaltata ed è finita giù per circa quattro metri.

La 25enne all'arrivo dei Vigili del Fuoco era già fuori dall'auto. I pompieri sono arrivati da comando centrale della Spezia con un mezzo di supporto e con il distaccamento di Brugnato.

Con la gru hanno rimosso l'auto dalla scarpata riportandola poi sulla sede stradale. Il mezzo poi è stato messo sul carro attrezzi.



(foto: repertorio)