Si ribalta camion, chiusa l'A12

Coinvolto il tratto Sestri Levante e Deiva Marina, dove non si viaggia dal momento dell'incidente. Il conducente è rimasto ferito.

Cinque Terre - Val di Vara - Un'altra giornata campale si prospetta sulle autostrade della Liguria. Sulla A12 intorno alle 7 è stato chiuso il tratto tra Sestri Levante e Deiva Marina in entrambe le direzioni, a causa del ribaltamento di un mezzo pesante che trasportava carta, verificatosi all'altezza del km 56 nel tratto di competenza della Salt. Il camionista è rimasto ferito e dal mezzo sembrava fuoriuscire del gasolio. I veicoli leggeri diretti verso Livorno, dopo l'uscita obbligatoria a Sestri Levante dove si segnala 1 chilometro di coda, possono rientrare a Deiva Marina attraverso la viabilità ordinaria. I mezzi pesanti vengono accumulati nel tratto chiuso perché non possono percorrere la viabilità ordinaria. Percorso inverso per chi è diretto verso Genova.