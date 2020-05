Si incastra con il camion in una stradina della Val di Vara, arrivano i Vigili del fuoco

Cinque Terre - Val di Vara - Disavventura per un autotrasportatore in Val di Vara. Il giovane, autista di Carrara, è rimasto incastrato con il proprio mezzo mentre eseguiva una manovra in una strada secondaria di San Benedetto. Sono arrivati i Vigili del Fuoco della Spezia per soccorrere il camionista che con il mezzo bloccava l'unico accesso al centro abitato.

Il mezzo pesante, che trasportava una vasca idromassaggio e altri oggetti molto pesanti, stava facendo una manovra di inversione quando durante una retromarcia, a causa della forte pendenza della strada, si è appoggiato con la parte posteriore del telaio sull'asfalto, perdendo aderenza con le ruote.

I Vigili del fuoco hanno zeppato il camion per evitare pericolosi spostamenti accidentali, sia del mezzo che del carico in esso contenuto, dopodichè hanno sollevato il mezzo con un pistone idraulico in modo tale da poter inserire dei tavoloni di legno sotto le ruote motrici e fargli guadagnare nuovamente aderenza, cosentendogli cosi' di effettuare la retromarcia. L'operazione è durata circa un'ora.