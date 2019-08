Si è spenta a soli 54 anni la commerciante Claudia Resico

Cinque Terre - Val di Vara - Si è spenta a soli 54 anni a causa di una lunga malattia Claudia Resico, residente in Val Graveglia, nel riccolese. Per anni ha seguito il ristorante di famiglia, famoso per i panigacci, per poi intraprendere la strada del commercio ambulante assieme al compagno. Un'attività che l'aveva resa un volto noto alla Spezia città, vista la sua apprezzata presenza ai mercati cittadini col banco di abbigliamento. I funerali della donna si terranno domani alle 16.30 in Val Graveglia alla chiesa del Cuore Immacolato di Maria, dove stasera sarà recitato il rosario.