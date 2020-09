Si è spenta Paolina Di Giacinto, il cordoglio di Confartigianato Levanto

Cinque Terre - Val di Vara - Lutto in Confartigianato Levanto. È mancata prematuramente all'affetto dei suoi cari Paolina Di Giacinto, dipendente della sede locale dell'associazione di categoria. Addetta alla contabilità, ha seguito con passione e cura tante piccole e medie aziende di Levanto e della Riviera. Sempre sorridente e positiva, ha accolto gli imprenditori e i clienti, sino a poche settimane fa in ufficio, dimostrando un indomito attaccamento al lavoro e alla vita.



I funerali si sono svolti ieri nella chiesa della Santissima Annunziata dei Frati di Levanto. Il presidente Paolo Figoli e il direttore di Confartigianato, Giuseppe Menchelli a nome di tutta l'associazione provinciale si uniscono al dolore per la gravissima perdita e rivolgono sentite condoglianze all'amata figlia Laura.