Si addentra in un sentiero chiuso e si perde, turista salvato in notturna

Cinque Terre - Val di Vara - Apprensione per un escursionista russo di 37 anni che si è perso sui sentieri delle Cinque Terre. L'uomo si trovava tra Manarola e Corniglia.

A chiamare i soccorsi è stato un amico che quando ha letto il cartello del sentiero chiuso è tornato indietro ma del compagno aveva perso ogni traccia.



Sono partiti i Vigili del Fuoco, con un mezzo Saf e la motobarca, e il Soccorso alpino. Dopo un'ora incessante di ricerche, nella quale si era anche ipotizzato l'uso di un drone dotato di termocamera, il 37enne è stato individuato dalle squadre in azione in un macchione nella parte bassa del sentiero.



I capi squadra di Vigili del Fuoco e del Soccorso alpino si sono calati con le corde per raggiungerlo il prima possibile. Il giovane, che presentava qualche escoriazione, però non aveva l'abbigliamento adatto per risalire la parete, quindi è stato accompagnato, a piedi dai soccorritori, verso Manarola.





(foto: repertorio)