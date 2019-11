Sequestrano un edificio a Vernazza

Cinque Terre - Val di Vara - In seguito a controlli accurati, i carabinieri della stazione "Parco" Cinque Terre hanno sequestrato nel Comune di Vernazza una costruzione abusiva non ultimata e denunciato il proprietario e il costruttore. Durante le perlustrazioni del territorio protetto, i militari della stazione "Parco" Cinque Terre hanno constatato la presenza di un cantiere edile nel Comune di Vernazza ed accertato la falsità dei dati riportati nel cartello edilizio, apposto al fine di sviare i controlli. L'intervento è risultato di fatto abusivo, privo di permesso di costruire, di nulla osta dell'Ente Parco, di certificazione sismica, di autorizzazioni sismica ed idrogeologica.



Per evitare il proseguimento dei lavori l'immobile è stato sequestrato, il proprietario e committente e il legale rappresentante della ditta costruttrice sono stati denunciati per aver commesso i reati di violazione alle normative paesaggistiche, sulle aree naturali protette, sulla costruzione di opere in cemento armato e di falso ideologico, indicando nel cartello esposto in cantiere gli estremi del permesso di costruire inesistente. Al momento del sequestro, l'intervento edilizio, finalizzato a realizzare un nuovo edificio, consiste in un fabbricato di cemento armato con una base di circa 54 mq ed un'altezza raggiunta di poco più di 3 metri.