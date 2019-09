Sentiero smarrito a notte fonda, salvati quattro canadesi

Cinque Terre - Val di Vara - Una squadra di Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta questa notte, all'una circa, per ritrovare quattro turisti canadesi dispersi nei sentieri delle 5 Terre.

I quattro escursionisti erano partiti da Manarola con l'intenzione di arrivare a piedi fino al loro B&B a Volastra seguendo il sentiero 504, ma ad un certo punto hanno perso la strada.

Quando hanno realizzato di essersi persi hanno chiamato il NUE (Numero unico per le emergenze) il quale li ha messi in contatto con la sala operativa dei Vigili del Fuoco.

Gli operatori del 115 si sono subito sincerati delle condizioni fisiche dei dispersi, che erano buone, e poi gli hanno chiesto eventuali punti di riferimento che potessero restringere l'area della ricerca. Attivato anche il Soccorso alpino.

Purtroppo i dispersi non erano in grado di fornire indicazioni precise sul dove si trovavano ma la sala operativa dei Vigili del Fuoco è riuscita a farsi spedire le coordinate della loro posizione dal cellulare che i quattro stavano usando.

A quel punto è stato raccomandato ai dispersi di non muoversi e le coordinate GPS sono state immediatamente comunicate alla squadra di ricerca che nel frattempo si era portata a Volastra, la quale in circa mezz'ora di cammino sul sentiero li ha ritrovati.