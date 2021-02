Sede comunale Ceparana a rischio sismico, gli uffici traslocano

I servizi si spostano in Via Verdi. L'amministrazione chiederà un finanziamento per la messa in sicurezza dell'immobile di Piazza Europa.

Cinque Terre - Val di Vara - Il distaccamento del Comune di Bolano a Ceparana, in Piazza Europa, non rispetta i valori della normativa vigente in materia di sicurezza sismica. È quanto emerso nelle scorse ore in seguito all'esecuzione di una serie di carotaggi. Così, in via precauzionale, l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alberto Battilani (foto), ha deciso di svuotare l'immobile – che risale al 1975 – e spostare tutti i servizi nell'ex prefabbricato della scuola, in Via Verdi. “Tutti i servizi – spiega il sindaco - saranno attivi dalla metà dalla prossima settimana. In ogni caso sono garantiti anche alla sede centrale di Bolano”. L'amministrazione entro il 28 febbraio farà domanda di finanziamento per la messa in sicurezza dell'edificio.