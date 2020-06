Se ne va a 49 anni Claudio Maracci, responsabile filiale Blvg di Borghetto Vara

Cinque Terre - Val di Vara - Si è prematuramente spento a soli 49 anni Claudio Maracci, purtroppo colpito da una seria malattia. Da 25 anni lavorava nella Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana e attualmente era il responsabile della filiale di Borghetto Vara. “Il Consiglio di amministrazione e il direttore generale, insieme a tutti i collaboratori – si legge nella nota della banca – esprimono un profondo dolore per la scomparsa del collega, responsabile della filiale di Borghetto di Vara della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana”.



“Uomo straordinario dal carattere stupendo – scrivono i colleghi – lascia un ricordo indelebile e un vuoto incolmabile in tutti i colleghi che hanno lavorato con lui e in tutti i soci e i clienti che lo hanno conosciuto. Professionista attento e preparato, era stato per anni punto di riferimento della filiale di Sarzana e uno dei pilastri dell’area crediti Bvlg sotto la guida del direttore generale Maurizio Adami, al tempo responsabile area crediti”.



“Tutta la banca si stringe attorno alla famiglia, alla madre Antonietta e al padre Luciano. Ancora non sono noti luogo, data e orari delle esequie che probabilmente si terranno a Ceserano nel Comune di Fivizzano, paese di origine del padre Luciano. Claudio era una persona speciale – scrivono il consiglio di amministrazione e il direttore – un ragazzo d’oro con un carattere stupendo. Un professionista attento e preparato, la sua scomparsa ci lascia veramente sgomenti. Con la sua morte perdiamo non solo un collega ma un amico, di quelli più cari e preziosi. È con profondo cordoglio che ci stringiamo attorno alla sua famiglia”, concludono dalla Blvg.