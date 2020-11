Cinque Terre - Val di Vara - Cordoglio in provincia per la scomparsa di Andrea Garbini, 79 anni, ex sindaco di Rocchetta Vara. I tanti che lo stanno ricordando in queste ore - amici, amministratori di ieri e di oggi - ne sottolineano la natura di 'fucina' di idee e innovazione, qualità messa a frutto nei suoi due mandati da primo cittadino nella prima decade del nuovo millennio come nell'attività imprenditoriale, che l'aveva visto intraprendere la gestione dell'arcinoto Cuccaro Club.