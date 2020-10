Cinque Terre - Val di Vara - La riapertura della Strada Provinciale 31, in località Ripa, se nella notte non sopraggiungono problematiche legate al superamento dei livelli pluviometrici, è prevista per le 6 di lunedì mattina. Ogni aggiornamento verrà comunicato in tempo reale sulla pagina Facebook della Provincia della Spezia.