Scattata l'allerta, 7 millimetri d'acqua in un quarto d'ora a Sesta Godano

Cinque Terre - Val di Vara - E’ scattata alle 20 odierne l’allerta gialla per temporali che interessa tutta la regione e che, a Ponente (zone A, D) si concluderà alle 8 di domani e sul centro Levante (zone B, C, E) alle 14 sempre di domani.

Al momento le prime precipitazioni si stanno affacciando sul Ponente mentre deboli piogge sono segnalate nelle zone interne del centro Levante (con qualche nucleo anche in mare ) con locali rovesci nello spezzino (in 15 minuti 7 millimetri a Cuccarello, Sesta Godano).

I venti sono ancora settentrionali, fino a moderati, meridionali solo sullo spezzino, il mare è molto mosso.

Uno sguardo alle temperature massime di oggi (minima della scorsa notte 4.0 a Poggio Fearza-Montegrosso Pian Latte-Imperia). Lo spezzino ha segnato valori pressoché estivi con massima a Luni Provasco dove si sono toccati 29.1 gradi; Riccò del Golfo ha toccato 28.9, Castelnuovo Magra 28.8, Sarzana 28.2, Casale di Pignone 28.1. In provincia di Genova Pian dei Ratti (Orero) ha toccato 27.8, nell’imperiese spicca il 26.6 di Rocchetta Nervina, nel savonese Albenga Molino Branca ha segnato 25.9.

Queste le massime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 23.7, Savona Istituto Nautico 24.9, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 24.4, La Spezia 26.1