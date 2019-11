Salvati da un corriere, ora tre cucciolotti cercano casa

Cinque Terre - Val di Vara - Devo rivolgere un pelosissimo grazie alla sensibilità di Eliano, professione corriere, i tre cagnolini salvati l'altro giorno nella zona di Sesta Godano. Intrappolati in una sorta di canale di scolo, fradici e infreddoliti, i cucciolotti – un annetto di età circa – sono stati recuperati da Eliano e portati dalla veterinaria Bonati. I tre ora sono in buona forma, pieni di energia e soprattutto senza famiglia. Dal Comune di Sesta Godano ecco che oggi arriva l'appello per l'adozione: “Ci auguriamo che la loro 'avventura', cominciata chissà dove, non abbia fine così, e possano al più presto trovare il calore e l'affetto di una famiglia. Ringraziamo il corriere Eliano Berettieri per la sensibilità dimostrata nel soccorrere questi amici pelosi. Per chi volesse farsi avanti è possibile contattare direttamente il canile (del Pezzino, ndr) oppure gli uffici comunali allo 0187891525”.