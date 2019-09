Rubano cinque bici e si nascondono in mare, denunciati tre giovani

Cinque Terre - Val di Vara - E' finita in caserma con una denuncia per furto e tentato furto aggravato la notte brava di tre giovanissimi – due dei quali minorenni – fra Deiva Marina e Framura. Nella notte infatti una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Deiva li ha notato mentre stavano scavalcando la staccionata di uno stabilimento balneare di Famura. I militari si sono subito lanciati all'inseguimento a piedi e i ragazzi, dopo aver guadagnato alcuni metri, si sono calati in mare cercando di nascondersi. I Carabinieri li hanno però individuati senza troppi problemi e “ripescati” portandoli in caserma.

Qui è stato possibile ricostruire buona parte di quanto avvenuto, ovvero il furto di cinque biciclette, tutte recuperate – due subito riconsegnate ai legittimi proprietari che avevano sporto denuncia – e il tentativo di accedere in alcune attività commerciali dei due comuni da cui sono spariti dei generi alimentari. In questo caso sono in corsi ulteriori accertamenti per chiarire eventuali responsabilità.

Al termine delle procedure i due minorenni sono stati affidati ai genitori contattati dai Carabinieri.