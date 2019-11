Ruba un marsupio con mille euro, arrestato

Cinque Terre - Val di Vara - Un Carabiniere effettivo alla Stazione di Levanto, libero dal servizio, è intervenuto bloccando un giovane extracomunitario resosi responsabile di furto aggravato.

Nel pomeriggio di ieri, il giovane, nordafricano, a Levanto, asportava un marsupio da un furgone parcheggiato sulla pubblica via. Il proprietario del mezzo, notando il movimento sospetto, avvisava il Carabiniere che, libero dal servizio, si trovava in transito su quella via. L'inseguimento eseguito dalla vittima e dal Carabiniere si concludeva poco dopo, con il fermo del giovane che nel frattempo tentava, dopo essersi disfatto del marsupio, di nascondere, a ridosso di un'aiuola nei pressi della stazione ferroviaria di Levanto, circa un migliaio di euro in contanti, guadagno della giornata della vittima, contenuti nel marsupio.

Nello zaino del giovane veniva ritrovata altra refurtiva consistente in generi alimentari per la quale sono in corso approfondimenti. Il denaro contante ed il marsupio contenente documenti ed alcuni effetti personali della vittima del furto venivano riconsegnati al proprietario. Il giovane è stato tratto in arresto e sarà giudicato in direttissima lunedì mattina. Dovrà rispondere di furto aggravato.