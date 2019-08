Ritrovata la donna che si era allontanata da Porto Venere

Cinque Terre - Val di Vara - Momenti di apprensione a Porto Venere per la scomparsa di Vittoria storica titolare del bar Naviglio oggi gestito dalla famiglia. Sui fatti hanno operato i Cararabinieri e stando a quanto si apprende la donna, 69 anni, si sarebbe allontanata da casa verso le 12 senza fare più ritorno. Non vedendola rientrare è scattato l'allarme in tutti i canali possibili. Hanno fatto appello a ritrovarla la figlia, in alcuni gruppi social, e il sindaco Matteo Cozzani che sul suo profilo scrive: "Vittoria e si è allontanata da casa a Porto Venere questa mattina senza avvisare i congiunti. Dateci una mano a ritrovarla perché potrebbe avere bisogno di aiuto. Chiunque la dovesse incontrare chiami immediatamente le forze dell’ordine che sono già state allertate. Condividete il più possibile, grazie a tutti per l’aiuto".

Dopo poche ore la buona notizia: Vittoria è stata ritrovata.