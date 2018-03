Ripa chiusa per la troppa pioggia. Annullato l'evento in Sala Dante

Il verdetto del pluviometro blocca il traffico sulla Provinciale 31.

Cinque Terre - Val di Vara - Chiude la strada della Ripa in queste ore di allerta arancione idrogeologica. Il pluviometro ha diramato il messaggio che comunica il superamento della soglia della quantità di pioggia di 45 mm in 12 ore. La Provincia ha così disposto la chiusura dell'arteria che collega Fornola e Bottagna. Il provvedimento sarà in vigore fino a quando il tecnico incaricato dall'ente di Via Veneto non rileverà valori di sicurezza. Intanto, a causa dell’allerta meteo per piogge diffuse e temporali, che interesserà fino a domani anche il comune della Spezia, l’incontro di questa sera con Giorgia Benusiglio sulla prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti, organizzato dal Comitato di Croce Rossa della Spezia e previsto per le 21.15 in Sala Dante, è stato annullato e rinviato a data da destinarsi.