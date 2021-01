Riomaggiore, il Comune chiude Via Signorini per un possibile distacco

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Riomaggiore sta per emettere in queste ore un'ordinanza di chiusura di Via Telemaco Signorini, poco prima dell'intersezione con Via Tracastello, a causa del rischio di distacco di alcuni elementi della strada.

"Abbiamo fatto un sopralluogo alcuni giorni fa - spiega il sindaco Fabrizia Pecunia, raggiunta telefonicamente da CDS - perché ci sono lavori in corso nelle vicinanze. I tecnici avevano notato le criticità, che sono peggiorate con il maltempo delle ultime ore".

Questa mattina il personale dell'ufficio tecnico ha nuovamente effettuato un sopralluogo sul posto, transennando l'area e predisponendo un'ordinanza di chiusura della strada. "Sicuramente procederemo alla messa in sicurezza in somma urgenza - prosegue il sindaco - ma sarà necessario reperire le risorse per completare un intervento che appare di grande importanza tecnica e di notevole entità economica".



I lavori di ripristino del muraglione e della stradina di collegamento di Via Signorini con Via Tracastello in corso poche decine di metri più in là sono stati finanziati dal ministero dell’Interno, per un importo di 180.000 euro che comprende anche il rifacimento del muro di sostegno della Pinetina, da tempo in condizioni precarie.



Su Facebook alcuni residenti hanno scattato le fotografie del tratto incriminato e Yuri Marcotti, il primo a lanciare l'allarme sul gruppo "Spazio Civico della Comunità di Riomaggiore", ha raccontato la sua esperienza: "Stamattina con i ragazzi a momenti ci lascio la buccia. Arrivo agli ultimi due scalini e mi son sentito sprofondare per qualche centimetro. E poi ti accorgi che sta per venire giù tutto... Incredibile".



Dopo settimane di pioggia ininterrotta le Cinque Terre confermano il loro status di territorio fragile.