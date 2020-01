Rifiuti abbandonati e deiezioni canine, a Deiva scattano le sanzioni

Cinque Terre - Val di Vara - "Abbiamo individuato ancora una volta abbandoni di immondizia lungo la Strada provinciale. Grazie all'intervento della Polizia municipale e del personale della Deiva Sviluppo, sono stati individuati gli autori di questi ignobili gesti. Stiamo intensificando i controlli, le direttive sono precise. I furbetti non credano di farla franca: chi si comporta in questo modo non ha rispetto nemmeno per se stesso, per chi lavora per il decoro e la pulizia, per il proprio paese, per l'ambiente". Il gruppo di maggioranza a Deiva Marina, che esprime il sindaco Alessandra Avegno, affida alla propria pagina Facebook questo monito agli appassionati dell'abbandono selvaggio.



"Ricordiamo inoltr, a chi non raccoglie gli escrementi dei nostri amici cani - si legge ancora - che sono in atto controlli serrati. Non vorremmo poi subire mugugni per le conseguenti sanzioni. Chi ama gli animali ed ha la fortuna di beneficiare della loro compagnia, se ne prenda cura nella maniera corretta, che significa anche pulire dove sporcano. Dispiace informarvi che anche questa mattina sono state emesse diverse sanzioni al riguardo. Speriamo in una maggior collaborazione per evitare ulteriore severità".