Rifiuti abbandonati, c'è anche una carrozzella: "Risaliremo all'utenza"

Cinque Terre - Val di Vara - Prosegue su Facebook la 'cronaca' social dell'inciviltà riccolese. A tenerla, il primo cittadino di Riccò del Golfo, Loris Figoli, che anche oggi ha documentato una serie di 'zozzerie' locali. In serata è arrivato uno scatto dalla località Bovecchio. "Capisco che area ecologica il 7 gennaio faceva brutto... che spargere tutto in piazza ha un certo non so che... però!!! Dato che chi sporca è una ridotta minoranza, possibile che nessuno si accorga mai di nulla? Continueremo a perorare la causa di tre telecamere a famiglia?!". Uno scontento, ma che potrebbe non restare impunito, almeno non del tutto: "Dalla carrozzina (probabilmente ASL) si risalirà all'utenza", scrive ancora il sindaco, visto che nel cumulo di rifiuti abbandonati c'è proprio anche il menzionato ausilio sanitario.