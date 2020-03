Riccò piange il professor Gabriele Cosini

Cinque Terre - Val di Vara - Lutto a Riccò del Golfo per la morte del professore di musica Gabriele Cosini, 63 anni. Il docente ha perso la battaglia contro la malattia ma l'impegno profuso per i suoi studenti e la sua comunità lo hanno reso immortale. Ed è profondo il cordoglio da parte di tutta la comunità che lo ricorda come un uomo sempre presente per i suoi studenti della scuola secondaria di primo grado. Gabriele Cosini lascia la moglie.

“Noi non possiamo fare altro che ricordarlo con affetto - scrive una mamma a nome di molti che lo hanno avuto come docente e che lo conoscevano –. Il ringraziamento è da parte di tutti gli allievi, vecchi e nuovi, per tutto il tempo passato insieme e per gli innumerevoli insegnamenti anche di vita a loro dati”.

Gabriele Cosini era un pilastro della comunità di Riccò del Golfo e il sindaco Figoli lo ricorda così: “Ha seguito passo passo tutto il mio percorso per arrivare, insieme al prof Galantini, alla medaglia di bronzo per la nostra resistenza, arrivata nel 2019. Una volta terminata l'emergenza coronavirus chiederò di poter fare una messa all’Agostina con la musica dei suoi ragazzi”.

Sulla pagina social del Comune si legge: “Nonostante la sofferenza, era sempre con noi. Una guida per tanti nostri ragazzi, una perdita terribile. Potremo provare a colmare questo enorme vuoto solo solo impiegando al meglio l'esempio e l'insegnamento che ci ha trasmesso in questi anni. L'amministrazione comunale si stringe alla famiglia nel lutto della perdita”.