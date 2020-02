Riccò, Enel lavora al potenziamento della rete

Cinque Terre - Val di Vara - E-distribuzione, la società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica a Media e Bassa Tensione, ha in programma per domani, sabato 8 febbraio, dalle ore 14:00 alle ore 17:30, un intervento sui propri impianti nel Comune di Riccò del Golfo di Spezia, co contestuale interruzione del servizio. L’operazione punta al miglioramento della rete elettrica, per assicurare una qualità del servizio in linea con le aspettative dei cittadini.



Le zone interessate nel Comune saranno via Roma, via Princip. Casella, via Centro Valdipino, via Maestra Valpino, via Caresana Vecchi, via S. Bartolomeo, via S. Antonio, via Rosselli, loc. Camedone, via S. Cristoforo, lo. Sottane, loc. Bovecchio, piazza Caduti della Libertà, via Garibaldi, via S. Gottardo, via Castello, via Dell'Agostina, loc. Serenella, loc. Vallescura, loc. Casella, loc. Ca Soprane, via S. Genesio, via Ponzo. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.