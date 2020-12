Ribaltamento in A12, conducente illesa

Cinque Terre - Val di Vara - Incidente in autostrada in direzione la Spezia all'uscita di Carrodano, in A12. Per dinamiche in fase di accertamento, in prossimità di un cambio di carregiata, una donna ha perso il controllo della sua auto finendo su un fianco. L'episodio risale alle 12 di questa mattina e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia stradale, l'auto medica e la Pubblica assistenza di Brugnato e la Salt. La donna è rimasta illesa ed è riuscita a uscire in autonomia dall'abitacolo. Accorsi sul posto, i Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'auto che poi è stata portata via con il carro attrezzi.



(foto: repertorio)