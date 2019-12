Riapre l'Aurelia. Frane a Tivegna e Castiglione. Piante sulla provinciale 18 di Beverino

Cinque Terre - Val di Vara - Nuove frane sulla viabilità provinciale. I tecnici della Provincia della Spezia strada provinciale per Tivegna e lungo la Strada provinciale 10 vicino Castiglione. Sulla provinciale 18 alcuni alberi occupano la sede stradale. Anche in questo caso sono entrati in azione i tecnici della Provincia.

Riaperta la strada statale 1 'via Aurelia' a Beverino. La circolazione è tornata regolare. Il tratto era stato chiuso - in entrambe le direzioni - il tratto dal km 432,800 al km 432,390, in località Beverino in provincia di La Spezia, per una frana causata dal maltempo che ha colpito la regione nelle ultime ore.



(foto: repertorio)