Riaperta a senso unico alternato la Provinciale 25 che collega Val di Vara e Toscana

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Sesta Godano comunica che, a seguito della sottoscrizione avvenuta in data odierna di una convenzione con la Provincia, l'importante strada provinciale SP25 in località Orneto di collegamento con la Regione Toscana è stata riaperta dalle ore 12.00 a senso unico alternato (ne avevamo parlato QUI).

In base alle convenzione sarà il Comune stesso a gestire l'apertura e la chiusura della strada provinciale in base alle condizioni di sicurezza.

La strada provinciale rimarrà sempre aperta fatta eccezione per allerta arancione o rossa oppure nel caso il pluviometro posto nelle vicinanze superi le soglie di sicurezza prestabilite