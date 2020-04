Cinque Terre - Val di Vara - Disavventura tra gli olivi oggi per un giovane capriolo, rimasto impigliato (foto) tra le reti in un uliveto nel Levantese, in località Fossato. Sono intervenuti il vigili del fuoco del distaccamento di Levanto con cinque uomini e due mezzi. L'animale selvatico è stato liberato ed è tornato in natura in buone condizioni di salute.