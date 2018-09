Recuperato un cadavere al largo di Deiva

Notato da dei diportisti il corpo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco. Indagano i Carabinieri.

Cinque Terre - Val di Vara - Il cadavere di una persona è stato avvistato in tarda mattinata al largo di Deiva Marina. Il corpo è stato visto in acqua da un'imbarcazione da diporto che ha subito dato l'allarme. Sul posto sono giunti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che lo hanno recuperato a riva prima del trasferimento nella camera mortuaria della Spezia.

Del caso si stanno occupando i militari dell'Arma i quali cercheranno quanto prima di risalire alle generalità della persona nonostante l'avanzato stato di decomposizione.

Al momento ogni ipotesi è prematura. Il corpo, che non si sa per quanto tempo sia rimasto in acqua, pare avesse ancora addosso frammenti di abiti quali un costume e una maglietta.

Se questo è emerso dai primi momenti, solo ulteriori esami potranno dare un'identità alla persona ritrovata e scoprire le cause della morte.