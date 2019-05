Recuperata una Porsche importata illegalmente dalla Germania

Cinque Terre - Val di Vara - Un Porsche Macan da 60mila euro reimmatricolata, e resa irrintracciabile, è stata sequestrata dalla Polizia di Stato e dalla sezione amministrativa della Polstrada di Brugnato. Nell'ambito di una serie di accertamenti tecnici è emerso che il suv proveniva dalla Germania, da dove era stato prelevato per poi essere immesso in Italia con targhe "tricolori". Sul mezzo era stata realizzata un'incisione che riproduceva il numero di telaio che ad ingrandimento appariva non coincidente con il tipo di incisione apposta dal produttore.

La polizia ha poi controllato le componenti e l’equipaggiamento del veicolo, appurando la corrispondenza degli stessi con un'autovettura immatricolata in Germania e "ricercata" perché di provenienza illecita. La sofisticazione era stata organizzata quindi per ostacolare l’identificazione della provenienza illegale del veicolo di ingente valore economico, destinato ad essere riciclato sul mercato italiano.