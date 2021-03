Quattro manufatti abusivi e una piscina in costruzione scovati in un'area vincolata

Cinque Terre - Val di Vara - I carabinieri forestali di Sesta Godano hanno accertato la realizzazione di quattro manufatti abusivi in area vincolata in comune di Carro, in alta Val di Vara. A seguito di una segnalazione i militari hanno effettuato un sopralluogo in località Castello di Carro congiuntamente a personale dell’ufficio tecnico e della polizia municipale di Carro. Al termine degli accertamenti è stata constatata la presenza di quattro manufatti abusivi tra i quali alcune superfetazioni (tettoia, cucina magazzino) e una piscina in muratura di circa 20 metri quadrati il proprietario ed esecutore materiale delle opere è stato quindi denunciato per aver effettuato interventi in difformità o in assenza del permesso di costruire in violazione alle leggi sull’edilizia. I militari hanno inoltre accertato che le aree in cui sono state eseguite le opere sono soggette a vincolo idrogeologico e sismico.