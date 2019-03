Pullman incastrato, strada bloccata per oltre due ore tra Deiva e Bonassola

Nottata da incubo per gli automobilisti che percorrevano la A12 e che sono stati costretti a uscire per la chiusura dovuta ai lavori.

Cinque Terre - Val di Vara - Strada bloccata per oltre due ore ieri sera nei pressi del casello di Deiva Marina, sulla A12.

Un pullman da turismo con a bordo 55 bambini e tre docenti diretto a Pescia, in Toscana, è infatti rimasto incastrato in un tornante dell'Aurelia poco dopo essere uscito dall'autostrada a causa della chiusura serale della tratta per lavori.

L'episodio è avvenuto alle 23.10 e il mezzo è rimasto incastrato poco dopo il bivio per San Giorgio, in direzione Montaretto, sino all'1.30, quando i Vigili del fuoco lo hanno rimesso in carreggiata utilizzando l'autogru.