Primi casi di positività al coronavirus in Alta Val di Vara

Cinque Terre - Val di Vara - Terzo caso di positività al virus SARS-Cov-2 in poche ore in Alta Val di Vara. Dopo il caso dell'uomo di Carro ricoverato a Sestri Levante la scorsa settimana, tamponi sono stati fatti ai famigliari del paziente. Ieri i risultati hanno dato esito positivo in un caso. "Per il resto della famiglia tutti i tamponi sono risultati negativi - ha annunciato il sindaco Antonio Solari - Valgono le stesse prescrizioni di domenica scorsa: chi avesse avuto contatti prima del 15 di marzo con il tabacchino di Ponte Santa Margherita e avvertisse sintomi (e solo se avvertisse sintomi) è invitato a chiamare gli organi preposti. Siamo vicini con l'anima e con il cuore alla famiglia coinvolta". Entrambi i pazienti sarebbero in buona salute.

E' invece di questa mattina la conferma del primo caso nel territorio di Varese Ligure. Si tratta di un uomo "ricoverato e fortunatamente in buone condizioni - fa sapere il Comune - A seguito di tale contagio sono state collocate in quarantena obbligatoria cinque persone residenti nel capoluogo". C'è inoltre un nucleo famigliare composto da cinque persone si trova in quarantena volontaria sino al 27 marzo. "Ho potuto constatare personalmente che i soggetti interessati sono in buone condizioni e che affronteranno questo brutto periodo ancora più con energia perché sanno che non li abbiamo abbandonati e che tutti tifiamo per la loro pronta guarigione. La nostra Comunità deve essere ancora più forte e stringersi con solidarietà attorno alle famiglie", fa sapere il sindaco Gian Carlo Lucchetti.