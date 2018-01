Questa mattina il blitz nel bosco. Un uomo è stato arrestato. In una baracca dentro al bosco aveva messo in piedi una specie di minimarket della cocaina.

Cinque Terre - Val di Vara - Un minimarket della droga in mezzo al bosco e gli uomini della Mobile si sono travestiti da cacciatori per stanare gli artefici del traffico illecito. L'illegale attività era concentrata principalmente sullo smercio di cocaina nei boschi di Cavanella.

Le persone coinvolte nell'indagine sono cinque ma solo per uno, marocchino di 23 anni, è scattata un'ordinanza di custodia in carcere. Per gli altri connazionali le indagini sono ancora in carcere.

Ad individuare il losco traffico nei boschi sono stati per primi i residenti della zona che hanno notato un intenso via vai. Strani giri e facce poco rassicuranti insomma si aggiravano per il bosco, elementi sufficienti per procedere con le indagini.

La Polizia di Stato, con gli agenti della Squadra mobile, ha scoperto che l'arrestato e i suoi "coinquilini" usufruivano di una baracca per riposare. Inoltre avevano imparato bene a girare per il bosco, a scegliere punti strategici per procedere indisturbati nelle loro attività.

La droga, che la Polizia ha cercato con i cani molecolari, era nascosta in una serie di barattoli di vetro.

Stamani è scattato il blitz e la Mobile ha sorpreso il gruppetto mentre dormiva e ha sequestrato anche tutto il materiale per il confezionamento trovato nelle loro disponibilità. L'area era adibita a ricovero e sono stati trovati zappe, accette e una gran quantità di generi alimentari. Le indagini proseguono.