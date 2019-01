Pizzicato mentre cede coca a un commerciante, arrestato marocchino

Intervento dei carabinieri in Riviera.

Cinque Terre - Val di Vara - Ieri sera i Carabinieri della Compagnia della Spezia e della Stazione di Levanto hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un marocchino 31enne residente a Levanto. Da giorni i militari stavano osservando i movimenti del maghrebino dopo avere raccolto una serie di segnalazioni circa una possibile attività di spaccio nella nota località turistica. I servizi hanno dato i loro frutti allorché ieri sera il pusher è stato sorpreso dagli investigatori dell’Arma

a Bonassola mentre cedeva una dose di cocaina ad un commerciante 44enne della zona. Nel corso della successiva perquisizione i Carabinieri hanno anche sequestrato oltre seicento euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’arrestato, dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza, è comparso stamattina in Tribunale per il giudizio direttissimo, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.