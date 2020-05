Picchia il padre che nega la vendita degli ortaggi per comprare droga

Cinque Terre - Val di Vara - Nella serata di giovedì un 57enne di Bolano ha avuto una violenta lite con il figlio che lo ha colpito con tre pugni poiché pretendeva di raccogliere ortaggi dal terreno del genitore per poi venderli e acquistare della droga.

La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sarzana, intervenuta presso l'abitazione per dirimere la lite, ha trovato il padre molto scosso per quanto accaduto e il figlio 37enne e la compagna cubana, 30 enne, entrambi in stato di evidente agitazione psicomotoria.



I due, inizialmente, hanno minacciato verbalmente i militari intervenuti per poi passare alle vie di fatto: l’uomo ha preso un secchio e ha cominciato a rotearlo all’indirizzo dei carabinieri mentre la compagna ha iniziato a togliersi gli abiti, per protesta, per poi opporre una viva resistenza e giungendo a tirare una bicicletta e a strappare la divisa a uno degli stessi, un appuntato donna che cadendo a terra ha riportato lievi lesioni ad un ginocchio.



I due esagitati sono stati quindi immobilizzati e arrestati per resistenza, minacce a pubblico ufficiale, lesioni e maltrattamenti in famiglia.

I due arrestati sono stati trattenuti nelle camere sicurezza della compagnia di Sarzana in attesa della convalida dell’arresto avvenuta questa mattina, con rito direttissimo, in video conferenza con il Tribunale della Spezia. Al termine dell’udienza il giudice ha disposto, per entrambi, l’obbligo di firma.