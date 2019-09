Perde il controllo dello scooter e finisce contro il guard rail

Cinque Terre - Val di Vara - E' stato condotto in codice rosso nella shockroom del Sant'Andrea della Spezia l'uomo di 52 anni rimasto ferito nell'incidente stradale avvenuto nella prima serata di ieri a Levanto. Nei pressi di via Trento e Trieste infatti per cause ancora da chiarire il conducente ha perso il controllo del suo scooter finendo contro il guard rail e riportando una profonda ferita al torace.

Sul posto sono è subito intervenuto il personale della Pubblica Assistenza di Levanto con la Delta 3 di Brugnato e i Vigili del Fuoco. Dopo essere stato sedato e stabilizzato il paziente è stato trasportato in ospedale.