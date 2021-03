Pastori in nero scoperti in Val di Vara dai carabinieri

Cinque Terre - Val di Vara - Quattro lavoratori irregolari, su cui adesso vengono svolti ulteriori controlli. Perché i quattro pastori "in nero" scoperti dai carabinieri forestali di Borghetto Vara durante un controllo vengono dall'Africa e non è ancora stato possibile capire se sono in possesso del permesso di soggiorno. Un'aggravante che potrebbe costare al titolare dell'allevamento una multa decuplicata e la denuncia penale.

Per adesso gli uomini dell'Arma hanno appurato come i quattro non fossero in regola con i documenti di lavoro che l'azienda agricola, dedita all’allevamento di bestiame e commercio carni, presso cui erano impiegati avrebbero dovuto fornire. Erano occupati senza regolare contratto di impiego registrato presso gli organi previdenziali, in totale assenza di tutele e in regime di evasione fiscale da parte del’azienda.

Il titolare ora rischia una sanzione che andrà da 1.080 euro a lavoratore (nel caso siano regolari sul territorio) fino a 10.800 euro per ogni lavoratore e denuncia penale. Questo nel caso in cui, appunto, i quattro cittadini originari di Nigeria, Senegal, Gambia e Costa d’Avorio, risultassero irregolari sul territorio.