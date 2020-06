Parte da Monterosso e perde la bussola, recuperato a San Fruttuoso

Cinque Terre - Val di Vara - Fine settimana movimentato per la Guardia Costiera della Spezia, diverse infatti sono state le segnalazioni raccolte dalla sala operativa del Comando spezzino e diversi i controlli svolti nell’ambito dell’attività di “Mare Sicuro” per la salvaguardia della vita umana in mare ed il rispetto dell’ordinanza balneare. In particolare nella serata del 26 giugno a seguito della segnalazione telefonica di mancato rientro di un diportista, uscito in mare dal porticciolo di Monterosso, è stata immediatamente disposta l’uscita della MV SAR CP865. La persona in difficoltà, pur essendo raggiungibile al telefono, non era in grado di fornire indicazioni sulla sua posizione, ed era rimasto senza carburante a bordo.

Dalle poche informazioni assunte e dalle ricerche svolte si riusciva a desumere che la persona era prossima ad una rete da posta, posizionata da un peschereccio di Santa Margherita. Si chiedeva pertanto l’intervento della dipendente motovedetta, CP 2094, attualmente dislocata presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita.

Nel frattempo si richiedeva la localizzazione tramite cella telefonica ed in seguito alle informazioni assunte, il superiore Comando di Genova disponeva, altresì, l’uscita della MV CP 2110 per le operazioni di soccorso.

L’attività di ricerca veniva conclusa, alle ore 21.15, dalla Motovedetta CP 2094 che rinveniva il diportista, a bordo del suo gozzo, in prossimità di Cala dell’Oro in località San Fruttuoso (GE) e ne assicurava il ricovero in sicurezza nel porto di Santa Margherita Ligure.



Nel pomeriggio del 27 giugno perveniva alla sala operativa della Capitaneria comunicazione relativa ad una persona uscita in mare la sera precedente e mai rientrata. In questo caso il cellulare risultava spento e non raggiungibile e non si avevano informazioni sulla sua presunta navigazione. Tramite la localizzazione delle ultime celle “agganciate” si effettuavano sia ricerche a terra, coinvolgendo la locale Polizia di Stato e i carabinieri di Lerici, sia in mare. Infine la persona, a bordo della sua unità da diporto ed in buon stato di salute, veniva individuata, dal dipendente battello GC B17, in località Venere Azzurra.