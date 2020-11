Padivarma, dieci metri giù per la scarpata col suo autocarro

Cinque Terre - Val di Vara - Intervento nelle adiacenze del ponte di Padivarma per i Vigili del Fuoco della Spezia. Un autocarro in fase di manovra è uscito dalla sede stradale ed è precipitato per una decina di metri. Fortunatamente la struttura della cabina del mezzo ha resistito al ribaltamento dello stesso limitando le conseguenze per l'autista. Nella frazione beverinese sono arrivate una squadra di Vigili del Fuoco dal distaccamento di Brugnato ed una dalla sede centrale he hanno provveduto all'imbarellamento ed alla estricazione dall'abitacolo dell'uomo. Sul posto anche personale medico del 118, Croce Bianca di Beverino e Carabinieri della locale stazione.