Operazioni di cantiere, mercoledì di divieti al transito lungo la strada della Ripa

Cinque Terre - Val di Vara - La Provincia della Spezia ha emesso una ordinanza per la sospensione della circolazione nella tratta compresa nell'area del cantiere della A.T.I. Varia Costruzioni srl, Interstrade spa, Geo Alpi Italiana srl interessata dai lavori di “sistemazione strada provinciale S.P. 31 della Ripa Lotto 1”, dalle 8.30 alle 17 di domani, mercoledì 17 aprile, e comunque fino al completamento di tutte le attività poste in essere dalla Ditta esecutrice che a proprio giudizio risultassero comunque necessarie a garantire la sicurezza della circolazione pubblica nella tratta di S.P. 31 oggetto del cantiere in parola una volta riaperta al traffico e ne abbia verificato la completa funzionalità.

E' disposta anche la sospensione della circolazione nella tratta complementare a quella sopra indicata e compresa tra la fine dell’area Nato e Via Montebuono meglio individuata in sito dai “varchi” dotati di lanterna semaforica,

dalle 8.30 alle 17, sempre della giornata di domani.