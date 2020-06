Nudo davanti a minori sulle sponde del Vara, denunciato

Cinque Terre - Val di Vara - Dovrà rispondere di atti osceni in luogo pubblico e corruzione di minorenne il 35enne spezzino che nei giorni scorsi si era spogliato di fronte a dei minori lungo il Vara. Le indagini dei Carabinieri di Riccò del Golfo e Borghetto erano partite lunedì dopo che alcuni cittadini avevano segnalato su Facebook la presenza in varie località e frazioni di un uomo che si aggirava con fare sospetto e che si sarebbe anche denudato di fronte a dei ragazzi. Acquisiti maggiori dettagli da coloro che avevano effettuato le segnalazioni, i militari hanno così potuto ricostruire i movimenti dell'uomo – aiuto cuoco, ora denunciato a piede libero – che a inizio settimana era stato avvistato mentre passeggiava sulle sponde del Vara in una frazione di Beverino mentre alcuni ragazzi stavano facendo il bagno monitorati dai parenti. Incurante della loro presenza però l'uomo ha mostrato gli organi genitali – secondo quanto appreso sarebbe stata l'unica occasione nonostante i numerosi avvistamenti - ai minori prima di rivestirsi e allontanarsi frettolosamente a bordo di una moto dopo le urla dei giovani.



I Carabinieri, dopo aver sensibilizzato tutti sull'importanza di allertarli prontamente ancor prima di segnalare le cose sui social network, hanno messo in atto diversi appostamenti in abiti civili per individuare l'esibizionista che ieri pomeriggio è sbucato in località Ramello a Rocchetta. Allertati da una telefonata i militari si sono subito precipitati sul luogo e lo hanno fermato prima di portarlo in caserma.