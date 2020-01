Nove prosciolti per l'inchiesta sull'alluvione 2011

Cinque Terre - Val di Vara - Nove prosciolti, due rinvii a giudizio e un patteggiamento. Si chiude così un altro capitolo legato all’inchiesta sull’alluvione 2011 per la quale era stato indagato anche l’ex sindaco di Monterosso, tra i prosciolti assieme al tecnico, un imprenditore, il geometra. Non luogo a procedere anche per un altro imprenditore imprenditore.

All’epoca l’ipotesi di reato fu truffa ai danni dello Stato. L’indagine, arrivata all’udienza preliminare aveva perso diversi capi d’imputazione. Per l’ex sindaco la Procura aveva chiesto il non luogo a procedere per falso ideologico, abuso d’ufficio e truffa, mentre il GUP ha deciso il proscioglimento per tutti i capi di imputazione.