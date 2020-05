Non ce l'ha fatta il cagnolino morso dalla vipera

Cinque Terre - Val di Vara - Non ce l'ha fatta il cagnolino morso da una vipera, ieri, e soccorso dai Vigili del fuoco. A confermare la triste notizia è il padrone dell'animale che racconta: "Ringrazio con tutto il mio cuore i Vigili del fuoco che in mia mancanza lo hanno portato al centro di Brugnato, ma purtroppo il piccolo Jack è deceduto stamani".

I padroni purtroppo non potevano muoversi autonomamente e hanno chiesto aiuto al 112. I Vigili del fuoco non hanno perso un attimo: arrivati sul posto hanno caricato il cagnolino sulla loro Aps e hanno trasportato l'animale alla clinica veterinaria di Brugnato.

Il cagnolino ora è stato affidato alle cure del personale sanitario, nonostante le amorevoli cure questa mattina è spirato.