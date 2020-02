Nessun pericolo per le caprette di Bonassola ma i turisti vanno "in tilt"

Cinque Terre - Val di Vara - Decine di segnalazioni ai Vigili del Fuoco per alcune caprette in difficoltà, in particolare una sarebbe ruzzolata giù da un crepaccio. Peccato però che nessuno degli animali fosse in pericolo. Una situazione che sfocia nel "procurato allarme" e che da un po' di tempo si ripete sui costoni della meravigliosa passeggiata che collega Bonassola e Framura dove a contorno del sentieri sono presenti i costoni del monte che regalano un paesaggio mozzafiato e ligure dove il monte si incontra con la montagna.

La zona è spesso frequentata da turisti e camminatori. Chi conosce il territorio sa che le caprette, abili arrampicatrici in luoghi decisamente complessi, sanno andare qua e là anche nelle zone più impervie. Chi invece non conosce a sufficienza il territorio le vede in bilico in punti strettissimi e impensabili. Ferme. Immobili. E il timore più diffuso è che siano in pericolo. Peccato che non sia così e i Vigili del Fuoco non possono non prendere in considerazione una potenziale situazione di pericolo.



E' accaduto anche nella giornata di ieri quando i Vigili del Fuoco sono arrivati nella zona della segnalazione e hanno constatato: l'assenza di chi ha fatto la segnalazione, le caprette in questione assolutamente tranquille e in perfetta salute.

Non si tratta di un episodio isolato negli ultimi mesi sono stati fatte almeno una decina di interventi di questo genere. Da qualcuno, infine, è già partito l'appello a far mettere un cartello affinchè gli animali non vengano disturbati o segnalati in difficoltà quando in realtà non li sono.