Muro dissestato, a Lerici chiude la strada del lungomare

Cinque Terre - Val di Vara - Chiusura al traffico veicolare in Via Biaggini a Lerici. La strada, che segue il lungomare lericino, è stata interdetta ai veicoli proprio in questi minuti a causa di un dissesto che interessa il muro di una proprietà privata all'altezza di Punta Pertuso, zona Lido. Sulla carreggiata non ci sono detriti, non si è verificato alcuno smottamento, ma la situazione di pontenziale rischio ha portato Palazzo civico ha emanare ordinanza di chiusura. "Sono necessarie verifiche approfondite", spiega l'assessore ai Lavori pubblici Marco Russo.