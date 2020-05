Muore capriolo investito a Borghetto, l'animale verrà analizzato

Cinque Terre - Val di Vara - E' stato investito da un'auto di passaggio e la storia purtroppo, per un capriolo, non sarà a lieto fine. L'episodio risale alle prime luci dell'alba di questa mattina. L'animale è stato colpito da un'automobile in transito riportando una serie di fratture molto gravi, molto difficili da curare.

Poco dopo lo scontro l'animale è spirato, con tutta probabilità, per le ferite riportate dall'incidente che è avvenuto a Borghetto Vara, sull'Aurelia, a pochi passi dalla caserma dei carabinieri.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, la Polizia faunistica di competenza regionale, la Polizia municipale e le forze dell'ordine. Attualmente la competenza per il trattamento degli animali selvatici è di totale competenza delle istituzioni regionali.

I resti dell'animale verranno portati all'istituto zooprofilattica di Asl 5, ai macelli, e verrà condotto un esame per approfondire l'andamento di una malattia che colpisce gli ungulati.