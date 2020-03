Muore Carlo Figoli, anima del volontoriato: "Uomo simbolo nel nostro paese"

Cinque Terre - Val di Vara - È morto stanotte in seguito ad un malore improvviso il presidente del comitato Croce Rossa di Riccó del Golfo a Spezia, Carlo Figoli. Uomo retto e fulgido esempio per tutti, ha saputo portare avanti in modo esemplare il Comitato facendolo crescere e rinnovando la sede. Punto di riferimento per tutti i soci e per il suo territorio, "Carlo è stato figura importante e la sua perdita è un grande dolore per tutti noi" - questo il ricordo del Comitato regionale: "Esprimiamo le condoglianze al fratello Dino, alla famiglia, e a tutti i volontari del Comitato anche a nome del consiglio direttivo regionale, dello staff, dei delegati, e di tutti i volontari della Liguria. Ciao Carlo, ti sia lieve la terra". Condoglianze oltrechè del sindaco Loris Figoli che lo ricorda come "un grande uomo ruvido, sempre un po’ sul piede di guerra: per fare tanto e dare il meglio", anche dal gruppo Consigliare di minoranza del Comune di Riccò del Golfo: "Uomo simbolo nel nostro paese per l'intera comunità, che mediante il costante impegno in tutte le forme di volontariato, è stato espressione di solidarietà, partecipazione e condivisione. Solidali a tutti i volontari ed ai familiari". Parole sentite anche da parte della Croce Rossa di Levanto e della Croce Bianca di Beverino: "Ci stringiamo attorno ai familiari e a tutta la Croce Rossa di Riccò del Golfo per la perdita dell'amico Carlo. Presente da sempre in Croce Rossa e, ne siamo certi, lo sarà per sempre. E condoglianze alla famiglia anche da parte di Città della Spezia.