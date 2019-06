Moticiclista a terra lungo la strada per il Bracco

Cinque Terre - Val di Vara - Ieri pomeriggio incidente per un motociclista in località Mattarana lungo la strada per il Passo del Bracco. Intervenuti sul posto l'automedica Delta 3 con medico e infermiere e l'ambulanza della Croce rossa di Sesta Godano. Il centauro ha riportato un trauma contusivo all'emitorace sinistro con escoriazioni multiple diffuse agli arti superiori. E' stato trattato e stabilizzato dal personale sanitario del 118 e trasportato in shock room ospedale Sant'Andrea della Spezia per essere sottoposto alla diagnostica traumatologica.